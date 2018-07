Botafogo-PB fura defesa do Confiança e vira líder da Série C do Brasileiro

O Botafogo-PB conseguiu um feito duplo no encerramento da terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. Com a vitória sobre o Confiança-SE por 2 a 0, no estádio Almeidão, em João Pessoa, nesta segunda-feira, o time paraibano derrubou o último time com 100% de aproveitamento e ainda virou líder do Grupo A.

O Confiança ainda não havia perdido e nem tomado gols na Série C, mas foi vazado duas vezes no primeiro tempo - com Rafael Jataí e Nando - e viu o adversário chegar aos sete pontos na tabela de classificação, deixando pra trás o próprio time alagoano e o Atlético Acreano-AC, que seguem com seis.

Além disso, no encerramento da terceira rodada, apenas quatro times continuam invictos na Série C - dois de cada grupo. Botafogo-PB e Santa Cruz-PE pela chave A; e Bragantino-SP e Botafogo-SP pela chave B.

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Volta Redonda-RJ 3 x 2 Ypiranga-RS

Santa Cruz-PE 0 x 0 ABC-RN

Tupi-MG 0 x 1 Operário-PR

Botafogo-SP 0 x 0 Cuiabá-MT

Juazeirense-BA 1 x 0 Remo-PA

Domingo

Joinville-SC 0 x 2 Bragantino-SP

Luverdense-MT 2 x 0 Tombense-MG

Globo-RN 1 x 1 Salgueiro-PE

Atlético Acreano-AC 1 x 0 Náutico-PE

Segunda-feira

Botafogo-PB 2 x 0 Confiança-SE