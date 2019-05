Botafogo-PB x Fortaleza: onde assistir ao vivo a final da Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, no segundo jogo da final da Copa do Nordeste.

Transmissão de Botafogo-PB x Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports e SBT (para o Nordeste), além dos canais online Live FC e o canal oficial da Copa do Nordeste no Youtube. O Estado também faz o minuto a minuto do jogo.

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, joga por um empate para ficar com o título. No jogo de ida, na Arena Castelão, o time cearense venceu por 1 a 0, com do atacante Wellington Paulista. Se for campeão, será o terceiro troféu erguido pelo ex-goleiro com o clube. Ele faturou a Série B em 2018 e o Campeonato Cearense este ano.

O Botafogo-PB precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se devolver o placar do jogo de ida, o título será decidido nos pênaltis. Na primeira fase, o time paraibano superou o Fortaleza por 1 a 0, no Almeidão.