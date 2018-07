Botafogo pede apoio da torcida no jogo de quarta-feira Com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, sábado, em Sete Lagoas (MG), o Botafogo subiu para o quarto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, seis a menos do que o líder Fluminense. Diante disso, está mais vivo do que nunca na briga pelo título. E, para chegar lá, o time carioca conta com o apoio do seu torcedor.