Botafogo pede torcida em peso no Maracanã na decisão Nos últimos três anos, o Botafogo chegou perto do título estadual apenas para ser superado em todas as ocasiões pelo Flamengo, justamente o adversário deste domingo. Como no ano passado, o alvinegro, porém, é o único time que poderá deixar o campo como campeão carioca, caso vença e conquiste o título da Taça Rio.