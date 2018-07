Botafogo pega Cruzeiro, mas não encara jogo como 'final' Na véspera do jogo mais aguardado das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro - entre Cruzeiro e Botafogo, os dois melhores da competição, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada -, o meia holandês Seedorf, do time carioca, afirmou que sofre perseguição dos árbitros na competição.