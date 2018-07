Botafogo pega lanterna para seguir vivo por Libertadores

Obter tal sequência de triunfos em uma competição tão disputada como o Brasileirão não é tarefa fácil. Poucos times conseguem uma série assim em quaisquer circunstâncias, mas existe um exemplo que anima os botafoguenses. Em 2009, em situação muito mais crítica, o Fluminense evitou a queda para a Série B com nove vitórias nos últimos 10 jogos.

"Não é impossível. No futebol tudo pode acontecer. O Fluminense tinha 4% de chance de permanecer na primeira divisão e conseguiu. A gente pensa jogo a jogo. Enquanto houver chance vamos buscar", destacou o meia Andrezinho.

Com 47 pontos, o Botafogo está oito atrás do São Paulo, o quarto colocado. Além do rival tricolor paulista, os cariocas precisam superar o Vasco (50) e o Internacional (48). "A gente está crescendo no momento certo. Temos que pensar jogo a jogo. Não adianta ficar pensando nos concorrentes à Libertadores", disse Andrezinho.

Para o duelo contra o virtualmente rebaixado time goiano, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com a volta do atacante Elkeson e do lateral-esquerdo Márcio Azevedo ao time titular. O zagueiro Fábio Ferreira, após longa inatividade por lesão, fica no banco de reservas.