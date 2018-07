Botafogo pega o Inter de olho na vaga à Libertadores O Botafogo vai enfrentar neste domingo, no Engenhão, um Internacional com a cabeça voltada para o Mundial de Clubes da Fifa, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos), em dezembro - tanto é que vai entrar em campo, no Engenhão, às 17 horas, com time reserva. Isso, de certa forma, redobra a responsabilidade dos jogadores alvinegros. Eles têm de vencer o jogo, a fim de manter o clube na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem.