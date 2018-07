Botafogo pega Vitória para acabar com série de empates

Além do nome do oponente, que lembra o que anda tão em falta no clube, foi um triunfo sobre o time baiano no primeiro turno que interrompeu série de oito jogos de jejum e iniciou uma sequência de cinco vitórias. Os jogadores querem passar por um déjà-vu, até porque a pressão das arquibancadas começa a incomodar.

Na sexta-feira, na sede de General Severiano, uma dezena de torcedores da maior organizada alvinegra cobrou alguns jogadores. O grupo ficou na arquibancada, pois o treino foi aberto ao público. Os organizados chegaram a pleitear que o encontro se desse no vestiário, para que pudessem conversar com todo o elenco, o que não foi permitido pela diretoria.

Mesmo assim, alguns jogadores como Jefferson, Leandro Guerreiro, Jobson e Caio se prontificaram em se aproximar da grade para ouvir as reclamações dos torcedores. Os pedidos foram por mais empenho e garantia de que, em troca, terão apoio irrestrito durante os jogos até o fim do campeonato.

O lateral-direito Alessandro não participou da conversa, pois estava no vestiário tratando de uma lesão sofrida no mesmo treino. Em choque com um integrante do time reserva, caiu de mau jeito e torceu o tornozelo esquerdo. Mas garantiu que não passou de um susto e que vai para o jogo.