Botafogo pensa em manter a base do elenco para 2013

"Vamos manter de 85 a 90% do nosso elenco, até porque 90% ou mais dos nossos jogadores têm contrato longo. Mas claro que temos deficiências e sabemos disso. Precisamos de atacante e estamos procurando, mas ainda não temos nomes", disse o vice de futebol Chico Fonseca, que passou a ter voz mais ativa depois da demissão do gerente Anderson Barros.

O ataque foi uma posição problemática para o Botafogo ao longo do ano. Com o mau rendimento, o uruguaio Loco Abreu foi emprestado ao Figueirense, assim como Caio. Herrera foi vendido para o futebol árabe. Rafael Marques, que estava no Japão, foi contratado a pedido de Oswaldo de Oliveira, mas não rendeu.

A carência levou à improvisação do meia-atacante Elkeson como homem de área e ele, por vezes, cumpriu bem a função. No entanto, o surgimento de Bruno Mendes o relegou à reserva. Com o problema contratual com o jovem vindo do Guarani, a comissão técnica quer bons reforços para o setor.

O meia Vitor Júnior, o volante Amaral e o zagueiro Vinícius são os únicos com contratos expirando ao fim do ano e o clube ainda não se manifestou a respeito de suas renovações.