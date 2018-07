Botafogo perde do Bragantino e desperdiça chance de disparar na ponta da Série B

O resultado precisa ser lamentado pelo Botafogo pelo fato de que, poucas horas mais cedo, o vice-líder Paysandu caiu por 2 a 1 diante do Macaé, fora de casa, e estacionou nos 22 pontos.

O primeiro tempo, quase todo de jogo monótono e sem objetividade, tomou um ritmo frenético e cheio de polêmicas nos minutos finais. O Bragantino era melhor na partida e foi beneficiado com a expulsão do volante botafoguense William Arão. O árbitro foi excessivamente rigoroso com o jogador, que havia feito falta não muito dura para matar um contra-ataque.

Com a vantagem numérica, o time de casa se impôs ainda mais e teve a chance de marcar em um pênalti, sofrido por Alemão. O jogador tinha tudo para liderar seu time à vitória, mas errou a cobrança, ao chutar na trave, e pouco depois deu um pontapé em Carleto, que resultou na sua expulsão. Mas bastaram dois minutos para Jocinei redimir o companheiro com um belo gol, aos 45.

O Bragantino continuou melhor, pressionando a defesa botafoguense, que tem rendido pouco nas últimas partidas e sendo salva, muitas vezes, pelas defesas milagrosas de Jefferson. No ataque, a situação não era melhor. O time dependia muito das jogadas individuais de Pimpão e, depois, de Sassá, que entrou no lugar de Luis Henrique no segundo tempo. Mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada da Série B, o Botafogo terá pela frente o Náutico, no próximo dia 18, às 16h30, no Engenhão, no Rio. Já o Bragantino enfrentará o Luverdense, fora de casa, às 21h50, na próxima sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 0 BOTAFOGO

BRAGANTINO - Douglas; Alemão, Gilberto, Luan, Roberto; Everton Dias, Bruno Costa, Jocinei (Sandro Silva) e Alan Mineiro; Rodolfo (Diego Maurício) e Jobinho (Chico). Técnico - Wagner Lopes.

BOTAFOGO - Jefferson; L. Ricardo, Renan, Roger Carvalho, Carleto; Giaretta (Fernandes), William Arão, Tomas, Lulinha (Camacho); Pimpão e Luis Henrique (Sassá). Técnico - René Simões.

GOL - Jocinei, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Renan Fonseca, Luís Ricardo, Fernandes, Sassá (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Alemão (Bragantino); William Arão (Botafogo).

PÚBLICO - 1.356 pagantes.

RENDA - R$ 23.620,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).