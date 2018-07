Botafogo perde jogo-treino contra o Madureira

No jogo-treino, Mancini escalou o Botafogo com Andrey; Lucas, Bolívar, Dória e Junior César; Airton, Gabriel, Bolatti e Zeballos; Wallyson e Emerson. E Bolívar fez o gol botafoguense. Já na segunda etapa, quando o treinador trocou toda a equipe, o Madureira aproveitou para conseguir a vitória no Cefan.

Esse foi o segundo jogo-treino do Botafogo durante a intertemporada neste período da Copa do Mundo. No último sábado, ganhou do JC Soccer por 6 a 2. Assim, o time vai se preparando para retomar a disputa do Brasileirão, na próxima quarta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife.