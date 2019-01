Botafogo perde para o Cuiabá e continua sem vencer na Copa São Paulo

A situação do Botafogo piorou na 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste sábado, o time carioca foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0 e se complicou ainda mais na briga pela classificação no Grupo 9, que está sendo disputado em Franca.

A partida entre Botafogo e Cuiabá foi bastante equilibrada desde o apito inicial, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Porém, a rede só foi balançar no segundo tempo. Aos 31 minutos, Lucas aproveitou rebote de chute na trave e marcou o gol do jogo. Logo em seguida, Luiz Guilherme, do Botafogo, perdeu a cabeça e deu um pontapé em um adversário, deixando seu time com dez jogadores e dificultando ainda mais a busca por um bom resultado.

Com a vitória, o Cuiabá chegou aos quatro pontos. Já o Botafogo está com apenas um, pois na primeira rodada ficou no empate com Horizonte-CE, por 1 a 1. O outro duelo da segunda rodada da chave, entre Horizonte-CE e Francana-SP, será disputado ainda neste sábado.

Também na tarde de sábado, Votuporanguense e Trem empataram por 1 a 1, no Grupo 11, que classificou o Internacional à segunda fase antecipadamente. Mais cedo, a equipe gaúcha bateu o Batatais por 2 a 0 e chegou aos seis pontos, se isolando na liderança da chave que está sendo disputada em Votuporanga.

Já entre os times do interior paulista, Red Bull Brasil e Marília conquistaram vitórias importantes. No Grupo 3, disputado na cidade de Marília, os donos da casa venceram o Babaçu-MA por 2 a 0 e praticamente se garantiram na segunda fase. Já a equipe de Jarinu ganhou a primeira no Grupo 10 ao bater o Vila Nova-GO por 4 a 1 e assumiu a primeira posição.

Velo Clube e Rio Claro fizeram um clássico municipal e ficaram no empate por 1 a 1. Assim, ambas as equipes dividem a primeira colocação do Grupo 8 com quatro pontos. Marília-MA e Náutico completam a rodada mais tarde, sendo que ambos perderam na estreia.

Confira os resultados deste sábado na Copa São Paulo:

8h45

São Carlos-SP 2 x 1 Atlântico-BA

Taquaritinga-SP 4 x 2 Boavista-RJ

11h

Criciúma 2 x 3 América-MG

Guarani 1 x 1 Bahia

13h45

Batatais-SP 0 x 2 Internacional

Paulista 1 x 1 Porto-PE

16h

Votuporanguense-SP 1 x 1 Trem-AP

Red Bull Brasil-SP 4 x 1 Vila Nova-GO

16h30

Cuiabá-MT 1 x 0 Botafogo

16h45

Marília-SP 2 x 0 Babaçu-MA

Velo Clube-SP 1 x 1 Rio Claro-SP