Botafogo perde pênalti no final e fica no empate em casa com o Audax

O Botafogo desperdiçou a chance de manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista ao tropeçar em casa. Nesta terça-feira, na abertura da segunda rodada, o time de Ribeirão Preto (SP) recebeu o Audax e ficou no empate por 1 a 1, no estádio Santa Cruz. Dênis, do clube mandante, desperdiçou um pênalti no fim do jogo.

Apesar de não ter conseguido a segunda vitória seguida, o Botafogo vai dormir provisoriamente na liderança do Grupo C, com quatro pontos, um a mais que Palmeiras e Portuguesa. Enquanto isso, o Audax somou seu primeiro ponto e está na terceira colocação do Grupo B, mas pode cair para a lanterna caso Ponte Preta e Rio Claro pontuem no complemento da rodada. Na abertura da temporada perdeu para o Palmeiras, por 3 a 1.

O Audax começou a partida controlando a posse de bola e praticamente não deixava o Botafogo jogar, tanto que a primeira finalização saiu apenas aos 19 minutos, quando Zé Roberto finalizou para fora. Na sequência, após boa troca de passes, o time de Osasco (SP) abriu o placar. Thiago Silvy recebeu nas costas da zaga e finalizou sem chances para Renan Rocha.

O empate do Botafogo viria aos 37 minutos após uma falha do adversário. Francis saiu jogando errado, Gimenez roubou a bola e foi derrubado dentro da área. Rodrigo Andrade soltou a bomba no meio do gol e deixou tudo igual.