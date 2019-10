Botafogo perde Pimpão por lesão e espera ter Gabriel recuperado para jogo com CSA

Como se já não bastasse o fato de ter caído por 2 a 1 diante do Vasco no clássico desta quarta-feira à noite, em São Januário, onde acumulou a sua sexta derrota em seus últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo viu o atacante Rodrigo Pimpão lesionar o joelho direito e deixar o estádio de muletas.

Ao sair do campo vascaíno, o jogador admitiu que o problema é preocupante e avisou que exames marcados para esta quinta-feira revelarão a gravidade da lesão. Devido ao ocorrido, ele precisou ser substituído por Léo Valencia no começo do segundo tempo do confronto.

A equipe alvinegra se reapresenta aos treinos nesta quinta visando o duelo com o CSA, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, no Rio, no fechamento da 27ª rodada do Brasileirão, e neste embate o técnico Alberto Valentim espera contar com o zagueiro Gabriel, que deixou o jogo contra o Vasco já no primeiro tempo, dando lugar a Kanu, por causa de dores na coxa direita.

O treinador reestreou no comando do Botafogo nesta partida da última quarta-feira e exibiu otimismo ao comentar as situações dos lesionados. "O Gabriel foi uma pancada, a famosa paulistinha, tostão. O Pimpão falaram que (o joelho direito) não é uma imagem legal de ver, mas que não é grave, não tem (ligamento) cruzado (afetado), nada, depois os médicos vão avaliar direitinho. Caiu em cima dele, não me lembro o jogador que acabou caindo em cima dele", disse o treinador, em entrevista coletiva, se referindo à queda acidental do vascaíno Bruno Gomes sobre a perna direita do atacante.

Outro botafoguense que foi substituído durante o clássico foi o meio-campista Yuri, que atuou improvisado como lateral-esquerdo e, cansado, saiu para a entrada de Lucas Barros. Mas este é outro nome que Valentim tem convicção de que poderá utilizar novamente na partida com o CSA. "O Yuri teve desgaste normal de um atleta que não vinha jogando com frequência. Acredito, e até conversei com o atleta depois, que estará apto a jogar na segunda-feira", completou o comandante.

Com 30 pontos, o Botafogo ocupa o 13º lugar do Brasileirão e começa a flertar de maneira mais perigosa com a zona do rebaixamento, hoje fechada justamente pelo CSA, 17º colocado, com 26 pontos após ter empatado por 2 a 2 com o Atlético-MG, na noite de quarta-feira, em Maceió.