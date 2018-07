Botafogo perde por 2 a 1 do CRB e não reassume ponta da Série B

As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira pela 22.ª rodada. O Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense, no estádio do Engenhão, no Rio, às 21h30. O CRB encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h30.

O Botafogo pressionou no início do jogo. Neilton se movimentava bem pela esquerda no ataque, mas esbarrava no goleiro Juliano. Aos 17 minutos, o uruguaio Navarro executou bela cabeçada e parou em uma incrível defesa de Juliano.

Apesar de jogar melhor e ter mais posse de bola, o Botafogo não conseguiu evitar que o CRB abrisse o placar aos 22 minutos após Diego Giaretta derrubar Isac em uma disputa dentro da área e o árbitro catarinense Rodrigo Ferreira marcar pênalti. Cañete bateu e fez o primeiro para o clube alagoano.

Quatro minutos depois, Pery fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Isac, com o gol aberto, completar e ampliar a vantagem para os alagoanos.

O Botafogo seguiu jogando bem apesar da desvantagem no placar. Aos 30 minutos, em jogada individual pela esquerda, Neilton adentrou a área e marcou o gol do time alvinegro carioca.

O segundo tempo foi movimentado. O clube carioca não conseguiu manter o mesmo nível e o CRB jogou melhor. Aos 23 minutos, em boa troca de passes da equipe alagoana, Pery chutou cruzado da entrada da área e o goleiro Helton Leite fez boa defesa. Em entrada forte de carrinho no botafoguense Luis Ricardo, aos 30, Glaydson Almeida foi expulso diretamente pelo árbitro.

Mesmo com um menos, o CRB continuou jogando melhor e desperdiçou oportunidades claras de gol. Aos 36 minutos, Isac cabeceou chance clara para fora e Gerson Magrão, no minuto seguinte, entrou livre na área e finalizou para fora.

Os cariocas tentaram reagir com Sassá, que perdeu uma cabeçada cara a cara com Juliano, aos 39 minutos. Helton Leite ainda salvou o Botafogo defendendo um chute de Isac aos 47.

AMÉRICA-MG

O América-MG decepcionou o seu torcedor que compareceu ao estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira. Em jogo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu por 2 a 1 para o Luverdense e pode deixar o G4 no final de semana.

Com o resultado, o América-MG estaciona nos 35 pontos, na terceira colocação, mas Sampaio Corrêa e Bahia, que estão com 34, ainda jogam neste sábado. Enquanto isso, o Luverdense subiu e agora está no meio da tabela de classificação, com 27 pontos.