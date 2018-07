Botafogo pode anunciar lateral reserva do São Paulo como reforço

O Botafogo deve anunciar nesta terça-feira o lateral-direito Luís Ricardo como seu mais novo reforço. Reserva no São Paulo, o jogador de 31 anos assinará com o clube carioca até o fim da temporada. Caso o empréstimo se confirme, Luís Ricardo será a 14.ª contratação do Botafogo na temporada.

Destaque na Portuguesa em 2013, o lateral-direito foi contratado pelo São Paulo ainda em outubro daquele ano, mas não conseguiu repetir o desempenho apresentado na Lusa e perdeu espaço. Nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, Luís Ricardo vinha sendo preterido na lateral até mesmo por jogadores que não eram da função.

Enquanto não confirma oficialmente o novo reforço, o Botafogo continua apresentando outros jogadores. Nesta segunda-feira, o meia Tomás treinou pela primeira vez com a camisa do time. Contratado junto ao Boa Esporte, ele realizou apenas trabalhos físicos.