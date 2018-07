Botafogo pode negociar Loco, Herrera e Maicosuel

Todos participaram da atividade desta terça-feira, no Engenhão, enquanto aguardam uma definição de seu futuro. Herrera é cobiçado por um clube dos Emirados Árabes Unidos e o Botafogo espera receber R$ 6 milhões. Os cartolas cogitam até retirar o argentino do jogo contra a Ponte Preta, neste domingo. O temor é por uma lesão que derrube o negócio. "Ele ainda não está vendido. Houve a proposta, e está tudo bem encaminhado, mas faltam exames e assinaturas. A negociação está em evolução", disse o gerente Anderson Barros.

Maicosuel desperta o interesse da Udinese e os dirigentes botafoguenses já liberaram o agente do meia, Lê, para negociar com o clube italiano.

O caso mais complicado é o de Loco Abreu. O veterano atacante uruguaio está insatisfeito com a reserva e fala abertamente em deixar o Botafogo. No entanto, o clube não recebeu uma proposta oficial por ele e até mesmo o Vasco, contactado por pessoas ligadas a Abreu, rejeitou o jogador.

Antecipando a saída de seus homens de frente, a diretoria trabalha para adquirir o atacante Rafael Marques, do Omiya Ardija, do Japão. O jogador, de 29 anos, é uma indicação do técnico Oswaldo de Oliveira, que trabalhou no campeonato japonês por cinco anos.