Botafogo pode pagar R$ 25,7 milhões para contratar James Rodríguez, diz imprensa colombiana

O Botafogo estaria mirando a contratação do colombiano James Rodríguez para reforçar a equipe para a sequência da temporada. Segundo o repórter Pipe Sierra, do canal esportivo Win Sports, da Colômbia, o alvinegro carioca está disposto a pagar US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,7 milhões) ao Al-Rayyan, do Catar, pelo meio-campista de 30 anos.

De acordo com a reportagem, os valores da negociação não seriam problema para o Botafogo e o Al-Rayyan topa vender o jogador. No entanto, o empecilho para um final feliz seria o fato de o jogador estar dando preferência para ofertas da Europa.

Leia Também Copa do Catar: número de ingressos vendidos ultrapassa a marca de 1 milhão e pedidos batem recorde

James Rodríguez despontou mundialmente na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando ajudou a Colômbia a chegar nas quartas de final do torneio, sendo eliminada justamente pela seleção brasileira. Logo após o Mundial, ele foi contratado junto ao Monaco por 80 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação da época), mas não brilhou pelo time espanhol. Passou ainda por Bayern de Munique e Everton, da Inglaterra, antes de chegar ao Al-Rayyan, onde está desde o ano passado.

O futebol do clube carioca é comandado pelo empresário americano John Textor, que adquiriu 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) alvinegra por R$ 400 milhões, em março. Nesta semana, o bilionário se tornou acionista majoritário do Lyon, time da primeira divisão da França, ao adquirir 66,5% das suas cotas.

Desde o início da Era Textor, o Botafogo já gastou cerca de R$ 70 milhões para montar um elenco praticamente do zero para o restante da temporada. A contratação mais cara até o momento foi a do volante Patrick de Paula, do Palmeiras, por cerca de R$ 33 milhões.