Botafogo pode ter alterações para o clássico de domingo

Apesar da vitória na última rodada e de viver momento melhor que o do rival, o Botafogo poderá ter mudanças para o clássico de domingo contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Vagner Mancini decidiu mexer na defesa, escalando Edilson na lateral direita.

Na atividade realizada no campo anexo do Engenhão, Vagner Mancini montou a defesa com Edilson, Bolívar, Dória e Julio Cesar. Titular nos últimos jogos e no treino da última terça, o lateral-direito Lucas foi para a reserva, enquanto que Julio Cesar está garantido na esquerda como substituto de Junior Cesar, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Edilson é lateral-direito de ofício, mas há tempo que vinha sendo escalado no meio de campo. Caso opte pela escalação dele na ala, o técnico deverá colocar Carlos Alberto na meia, formando o setor ao lado dos volantes Bolatti, Gabriel e Airton.