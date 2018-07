Botafogo pode ter Jobson como uma arma contra Goiás

Já entre os titulares, o atacante Emerson está confirmado. Ele só vai ser julgado na semana que vem pela expulsão na partida contra o Bahia (no último dia 17, no Maracanã)), na qual fez uma falta desleal e depois de receber cartão vermelho se dirigiu a um cinegrafista para criticar a CBF. O jogo desta quinta pode até marcar a sua despedida do clube. Isso porque ele corre o risco de ser punido com suspensão de 18 partidas, o que o deixaria fora do restante do Brasileirão.

Para o técnico Vagner Mancini, sob pressão pelos últimos resultados do Botafogo, a motivação do Goiás, que aplicou goleada história (6 a 0) no Palmeiras no fim de semana, pode ser outro obstáculo ao time alvinegro. Ele não contará com o volante Airton, suspenso nesta quarta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dois jogos por causa de um pisão em Alexandre Pato, do São Paulo (em duelo disputado no último dia 10, em Brasília).

Em compensação, o argentino Bolatti volta à equipe e isso é garantia de mais estabilidade no setor de contenção e proteção à zaga.