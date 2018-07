Botafogo pode ter mudanças para duelo contra o Macaé pela Série B do Brasileiro

Ao longo da semana, René Simões treinou o Botafogo com Andreazzi na vaga de Giaretta, suspenso, e escalou Gilberto e Luís Ricardo nas laterais. Mas, no treino desta sexta-feira, colocou Carleto na esquerda e Luís Ricardo na direita, deixando Gilberto no banco de reservas. Para completar, na entrevista pós-treino, não confirmou nem mesmo o volante.

"Pode ser o Andreazzi, mas também existe a possibilidade de ser o Camacho junto com o (Willian) Arão", despistou. "Eu ainda vou definir o time em uma conversa com a comissão técnica. Isso não ganha jogo, mas talvez eu seja um dos poucos que anuncia o time antes. O Boa veio sabendo bastante de nós e armou a defesa bem ajustada no nosso esquema", considerou René Simões, lembrando do empate em 1 a 1 na última rodada.

O treinador também comentou sobre a condição física de Daniel Carvalho. O meia vinha tendo boas atuações, mas sentiu dores musculares, ficou fora do último jogo e deve ser banco de reservas novamente em Macaé. "Ele ficou muito tempo sem jogar, está voltando agora e teve um desconforto na semana passada. O fato de ele às vezes ficar na academia não é decisão dele. Ele sempre quer ir a campo, mas essa é uma decisão da comissão técnica".

No Macaé, a maior preocupação do treinador Marcelo Cabo é com a defesa, que foi vazada oito vezes nas duas últimas partidas. Por conta disso, o técnico decidiu sacar o zagueiro Brinner e dar chance a Douglas Assis. Ele formará a zaga com Filipe Machado. "O entrosamento com o Filipe vem desde o ano passado. Acabei perdendo espaço no Carioca, mas, agora, tenho uma nova oportunidade", declarou Douglas. "Tenho que tentar agarrar e fazer o meu melhor para que possamos voltar a vencer".