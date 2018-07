Botafogo pode ter volta de Gabriel e Bolívar na quinta

RIO - Contrariado com o empate que o Botafogo cedeu ao Goiás no sábado (1 a 1), no qual perdeu dois pontos que o deixariam na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o técnico Oswaldo de Oliveira vai poder contar com a volta do volante Gabriel e do zagueiro Bolívar, na quinta-feira, contra o Internacional, no Maracanã. Os dois cumpriram suspensão no jogo contra o time goiano, no último final de semana.

Porém, o treinador tem problemas para escalar a equipe. Lodeiro, convocado pela seleção uruguaia, e Jefferson, que está com a seleção na Europa para o amistoso desta quarta-feira contra a Suíça, ficam fora do clássico. O lateral Gilberto, suspenso, também não vai jogar.

Nesta segunda-feira, Oswaldo de Oliveira conversou com seus auxiliares para saber da condição física do time. Está preocupado com Seedorf, que tem demonstrado cansaço nas últimas partidas, embora, com fôlego, tenha sido decisivo em algumas partidas.

Seedorf estava escalado para enfrentar o Goiás, no sábado, em Goiânia. Momentos antes da partida, alegou desgaste e foi poupado. A princípio, ele deve estar em campo para tentar ajudar o Botafogo a superar o Internacional, um concorrente ao título do Brasileiro.