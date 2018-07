Botafogo pode treinar na Holanda durante a Copa A diretoria do Botafogo estuda levar o time para treinar na Holanda durante o recesso do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo da África do Sul. O presidente do clube, Maurício Assumpção, e o vice de futebol, André Silva, viajam nesta quinta-feira à noite para o continente europeu, a fim de negociar a ida da equipe alvinegra para lá.