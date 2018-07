Botafogo poupa Loco Abreu em amistoso com o Coritiba A uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, no Engenhão, o Botafogo decidiu poupar o atacante Loco Abreu no amistoso deste sábado, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O artilheiro uruguaio se queixou de dores nas costas no treino da quinta-feira e não foi a campo nesta sexta, em General Severiano.