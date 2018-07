Botafogo precisa do empate para avançar às semifinais A classificação para a semifinal da Taça Guanabara está a apenas um ponto de distância. Basta um empate contra o Macaé, neste sábado, às 16h20, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, para que o Botafogo se garanta na próxima fase do primeiro turno do Campeonato Carioca. No entanto, existe grande preocupação em General Severiano: o técnico Oswaldo de Oliveira pode ficar sem dois de seus principais jogadores para a reta decisiva da competição.