Botafogo precisa ser mais regular, cobra o lateral Junior Cesar

A proximidade da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e os problemas administrativos, com atrasos salariais, preocupam o Botafogo. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-esquerdo Junior Cesar avaliou nesta quarta-feira que falta ao time ser mais regular para deslanchar na competição. Para que isso aconteça, ele pede um pouco mais de esforço dos seus companheiros.

"Nós precisamos que os resultados voltem a acontecer não só uma vez. Nós jogadores sabemos que ainda não encontramos nossa regularidade e tivemos uma conversa muito produtiva e chegamos a conclusão que temos que doar mais um pouquinho e representar o nosso clube da maior maneira possível", disse.

Após 12 rodadas, o Botafogo é o 13.º colocado no Brasileirão, com 12 pontos, apenas dois acima da zona de descenso, e sem nunca ter vencido duas partidas consecutivas. Junior Cesar reconhece o momento de turbulência, mas destaca a importância da grandeza do clube ser bem representada dentro de campo.

"Independente de toda a situação que nós temos vivido nos últimos meses, é importante saber que acima de tudo o Botafogo é maior e temos vestido a camisa de um grande clube, com uma grande história e o nosso torcedor é fundamental, como sempre foi. Nós reconhecemos o apoio e por isso temos que fazer o melhor contra o Cruzeiro. Independente de qualquer coisa, nós sabemos que estamos representando um clube de enorme grandeza", afirmou.

De volta ao time, Junior Cesar reconhece que o Botafogo terá um desafio complicado no próximo sábado, quando vai receber o Cruzeiro no Maracanã. Junior Cesar, porém, destaca que vencer o líder pode ser o resultado ideal para o time embalar de vez no Brasileirão.

"Será uma oportunidade única. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, até pelo adversário que teremos pela frente, que lidera o campeonato e todas as estatísticas da competição. Uma equipe muito qualificada e por isso tem feito a diferença, mas é a oportunidade que temos dentro da nossa casa para se concentrar bem e fazer acontecer. Não é de qualquer maneira que vamos conseguir o resultado, mas fazendo o nosso melhor para poder ganhar o jogo", comentou.