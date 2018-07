Botafogo prega atenção para não ser surpreendido pelo lanterna Avaí

A ordem no Botafogo é esquecer a boa vitória no clássico com o Vasco (na quarta passada, por 3 a 1, no Engenhão) e manter a atenção para não ser surpreendido pelo Avaí, atual lanterna do Campeonato Brasileiro, na partida desta segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, válida pela décima rodada da competição.

O treinador Jair Ventura reforçou esse pensamento em entrevista coletiva, no Rio de Janeiro, deixando claro que vai cobrar foco de seus jogadores no duelo. "O clássico já passou. A gente tem que ir com muita atenção para conseguir essa vitória em casa, que é importantíssima", decretou.

O recado do comandante foi assimilado pelo grupo de jogadores, conforme demonstrou o zagueiro Igor Rabello. "Em nenhum momento estamos pensando em relaxar. O Avaí também é um time de muita qualidade. Temos que estar focados para buscar os três pontos importantes dentro de casa. Não podemos dar mole aqui", frisou.

Para o confronto, o zagueiro Joel Carli e o volante João Paulo, suspensos por cartões amarelos, são desfalques certos para o técnico Jair Ventura. Matheus Fernandes e Lindoso, que sentiram dores musculares, ainda são dúvidas.

O lateral-direito Luis Ricardo, que ficou quase dez meses parado devido a uma fratura no tornozelo - ocorrida durante uma partida contra o Grêmio, em setembro do ano passado - será relacionado para a partida e ficará no bando de reservas.

O jogador de 33 anos, que já passou por Grêmio, Portuguesa e São Paulo, voltou a treinar com bola há cerca de dois meses e, neste semana, participou de um jogo-treino contra a Portuguesa-RJ.

Com 15 pontos ganhos, o Botafogo está entre os clubes que hoje teriam vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores, mas almeja a vitória para terminar a rodada entre os três melhores da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

O time encerrou com um treino fechado, encerrado no início da noite deste domingo, no Engenhão, a sua preparação para encarar o lanterna Avaí nesta segunda-feira.