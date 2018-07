Botafogo prevê 'clima de guerra' contra o ameaçado Sport

"[Esperamos] um clima mais de guerra, pela situação do Sport. É claro que não é uma situação confortável e a torcida tentará empurrar de toda forma. Temos que estar preparados para isso. Espero que possamos fazer um bom jogo", projeta o zagueiro o defensor.

Na sua avaliação, o Botafogo tem que tirar proveito do desespero do rival para buscar a vitória e se aproximar do G4. "Preocupa a pressão do adversário. A torcida ajuda mas não entra em campo, não segura nossas pernas. Temos que saber usar o desespero deles. Talvez, se sairmos na frente, eles deixem mais espaços".

Apesar da preocupação, Antônio Carlos confia na experiência do elenco botafoguense, acostumado a jogar sob pressão. "Todos que estão aqui no clube já jogaram com estádio cheio, já passaram por essas dificuldades. Nesse último jogo contra o Palmeiras também sofremos uma pressão muito grande por parte da torcida e fizemos um bom jogo", destaca o zagueiro, citando o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em Araraquara.

Na quinta colocação da tabela, o Botafogo sonha com tropeços do São Paulo, em quarto lugar, para alcançar o G4 e garantir uma vaga na Libertadores nestas últimas três rodadas do Brasileirão.