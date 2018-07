Botafogo promete não fazer loucuras para contratar

"Fizemos um investimento grande no ano passado com Elkeson, Marcelo Mattos, Cortês. Assumiram-se compromissos que precisamos honrar. Hoje os valores estão irreais. Vai ter jogador que vai ficar sem clube até dia 20, 22", disse Maurício Assumpção, em referência ao início dos campeonatos estaduais.

Como paliativo, o presidente destacou que o trabalho na base vem rendendo bons frutos e aposta em um futuro de maior brilho e bom retorno tanto dentro de campo como financeiro com as promessas do clube. "Não sei o motivo de o Botafogo ter parado no tempo e deixado de revelar bons jogadores, não se pode dar ao luxo de fazer isso", destacou Maurício Assumpção.

Pela primeira vez na pré-temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta quarta-feira um treino no estádio do Engenhão. Ele deu ênfase às jogadas ofensivas, procurando explorar o trabalho de pivô do atacante uruguaio Loco Abreu. "Abreu vai ganhar de qualquer zagueiro, aí é só vir pelo meio para aproveitar. Não dá para enfrentar os caras vindo só de frente", disse o treinador aos comandados.