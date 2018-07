Botafogo promete quitar 2 meses de salários atrasados O presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, sempre exaltou que o clube nunca faltou com seus compromissos em sua gestão. Pois nesta quarta-feira o clube completou dois meses de atraso no pagamento do salário dos jogadores. Os dirigentes prometem quitar a dívida até o fim da próxima semana e descartam que haja insatisfação no elenco.