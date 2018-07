Botafogo promete ter atenção especial com Obina Os três gols marcados pelo atacante Obina na vitória do Atlético Mineiro por 4 a 3 sobre o Cruzeiro, no domingo, chamaram a atenção do Botafogo. No próximo sábado, a equipe carioca vai enfrentar o time de Belo Horizonte, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Danny Morais admitiu que terá atenção especial com o centroavante.