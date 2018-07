Botafogo prorroga promoção para jogo com Prudente

Após sofrer a primeira derrota como mandante no Campeonato Brasileiro, o Botafogo decidiu apostar no apoio do seu torcedor para seguir na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Assim, a diretoria do clube carioca prorrogou a promoção de ingressos para o jogo contra o Prudente, domingo, no Engenhão.

O torcedor que comprar seu ingresso até sexta-feira terá desconto de 50%. As entradas custam entre R$ 20 e R$ 40, com meia-entrada. Na semana passada, foram vendidos antecipadamente 5.035 ingresso. Apesar da derrota para o Internacional, a diretoria conta com o Engenhão lotado contra o Prudente.

"Tivemos em mente dois grandes objetivos com essa promoção. Dar oportunidade aos torcedores que desejarem ir, com preços mais baratos, e premiar aqueles que entendem a nossa nova mentalidade: a cultura de comprar ingressos de forma antecipada", explicou o presidente do Botafogo, Mauricio Assumpção.

Com o revés, o Botafogo caiu para o sexto lugar no Brasileirão, com 56 pontos. Os quatro primeiros colocados se classificam para a Libertadores desde que um clube do País não seja campeão da Copa Sul-Americana. Neste caso, o Brasileirão "perde" uma vaga na competição continental.