Botafogo quebra série invicta do América-MG em casa e vira vice-líder

O Botafogo derrotou o América-MG de virada, por 2 a 1, neste sábado e quebrou a invencibilidade do adversário no Independência na Série B. Foi a segunda vitória consecutiva do time carioca sob o comando de Ricardo Gomes e que garante um lugar na vice-liderança do campeonato com 36 pontos, a um do Vitória. A equipe mineira continua na terceira posição com 34.

Melhor mandante da Série B, o América-MG começou apostando na técnica de Mancini e na velocidade de seus atacantes. O clube mineiro foi para cima e abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo. Henrique Santos cruzou e Thiago Santos marcou de cabeça. Antes, os torcedores já haviam pedido uma penalidade após bola bater na barriga de Diego Giaretta, mas o árbitro mandou seguir.

As equipes sentiam claras dificuldades nas criações de jogadas. Os goleiros Jefferson e João Ricardo praticamente não trabalharam na etapa inicial. A primeira boa chance do Botafogo aconteceu apenas aos 32 minutos, quando Daniel Carvalho arriscou de longe e mandou para fora. Foi de bola parada, porém, aos 37, que o clube carioca achou o empate. Thiago Carleto soltou o pé em cobrança de falta, e mandou no ângulo.

Se no primeiro tempo faltou emoção, a segunda etapa foi uma verdadeira batalha entre dois clubes que brigam pelo acesso. O América-MG voltou melhor, teve uma grande oportunidade com Mancini, mas parou no goleiro da seleção brasileira, que desviou para escanteio.

O Botafogo passou a pressionar e conseguir a virada aos 17 minutos. William Arão roubou a bola no meio-de-campo e puxou contra-ataque. Elvis, que acabara de entrar, deu passe preciso para Neílton tocar na saída de João Ricardo.

O América tentou buscar, desperdiçou inúmeras oportunidades e ainda reclamou de um pênalti não marcado, quando Marcelo Toscano foi puxado dentro da área por Serginho. O árbitro mandou o jogo seguir.

Na próxima rodada, o América-MG visita o Bahia no sábado, às 16h30, na Fonte Nova, em Salvador. O Botafogo recebe o Paysandu no domingo, às 11 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 X 2 BOTAFOGO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Robertinho (Walber), Alison, Wesley Matos e Raul; Thiago Santos, Leandro Guerreiro, Tony e Mancini (Sávio); Henrique Santos e Marcelo Toscano. Técnico: Givanildo Oliveira.

BOTAFOGO - Jefferson; Diego, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Thiago Carleto; Serginho, Willian Arão, Diego Jardel (Elvis) e Daniel Carvalho (Octávio); Neilton (Luis Henrique) e Álvaro Navarro. Técnico: Ricardo Gomes.

GOLS - Thiago Santos, aos 15 e Thiago Carleto, aos 37 minutos do primeiro tempo. Neílton, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Elvis, Diego e Thiago Carleto (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).