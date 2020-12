Botafogo quer acabar com boa fase corintiana para manter reação no Brasileirão

Nada como uma vitória para mudar completamente o clima num time. A virada sobre o Coritiba renovou os ânimos no Botafogo e a desconfiança deu lugar à esperança. Neste domingo, às 16 horas, os cariocas recebem o Corinthians confiantes em manter a reação pela permanência na elite do Brasileirão. Para isso, têm de dar fim à boa fase dos paulistas, no Engenhão.

Eduardo Barroca não para de elogiar seu elenco. O técnico está radiante com o espírito de luta e a disposição que o grupo mostrou desde sua chegada. O elenco fechou com o comandante e prometeu dar uma resposta em campo.

Nos dois jogos sob a direção de Barroca, o time sofreu uma derrota na qual merecia um resultado melhor, na casa do Internacional, e virou sobre o Coritiba no Couto Pereira, na capital paranaense. O desempenho resgatou a esperança de fuga da zona de rebaixamento, ainda impossível com somente um triunfo.

Com um rendimento melhor nas duas apresentações como visitante, Barroca espera ter uma "reestreia" no Engenhão em grande estilo. No ano passado ele se destacou no comando do time justamente ao somar bons triunfos atuando como mandante.

A missão, porém, não é das mais fáceis. O Corinthians ainda não perdeu sob o comando de Vagner Mancini fora de casa e está embalado na busca por vaga da Libertadores. São cinco jogos de invencibilidade e apenas um gol sofrido dos paulistas.

Barroca vai investir na boa fase de Pedro Raul, autor dos dois gols em Curitiba, e na manutenção do esquema que deu certo. Bruno Nazário volta após cumprir suspensão e deve herdar a vaga do japonês Honda, afastado por causa de uma lesão muscular. Victor Luís também estava suspenso e retorna contra o Corinthians.

O Botafogo começa a rodada com cinco pontos de distância do Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento. Ganhar a segunda seguida é a meta na dura luta contra a queda.