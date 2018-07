Botafogo quer aproveitar tempo para corrigir erros O adiamento da partida contra o Corinthians, que seria disputada neste fim de semana, dará ao Botafogo uma rara oportunidade de ter um longo período de preparação para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time só volta a entrar em campo no dia 7 de julho, quando receberá o Bahia no Engenhão. Para o goleiro Jefferson, o time carioca precisa aproveitar esse tempo sem jogos para corrigir os erros cometidos nas primeiras rodadas do torneio.