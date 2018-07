Botafogo quer jogar no Allianz: 'Temos contas a pagar', diz presidente

Enquanto o Palmeiras já avisou à Polícia Militar que não aceita a proposta de jogar na segunda-feira à noite contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a diretoria do clube de Ribeirão Preto se manifestou favorável à recomendação das autoridades de segurança. A definição sobre o local, a data e o horário da partida sairá nesta quinta-feira, em reunião do Conselho Arbitral, na sede da Federação Paulista de Futebol.

“O Botafogo não se opõe a jogar na segunda-feira à noite, por exemplo. É preciso levar em contra o lado financeiro. Futebol não é feito só de amor. Os clubes têm contas para pagar”, disse ao Estado o presidente Rogério Cassius Barizza.

Nas quartas de final, a renda líquida (descontados impostos e taxas da federação) é dividida entre os dois clubes. Nos jogos que disputou no Allianz Parque na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem obtido uma média de R$ 1,5 milhão líquido. Assim, o Botafogo ficaria com pelo menos R$ 750 mil, valor superior ao o que o clube arrecadou com bilheteria em toda a primeira fase do Estadual.

“Nenhum dos três estádios da cidade de São Paulo deve ficar de fora das quartas de final. Se Morumbi, Itaquerão e Allianz Parque não forem usados, quem perde é o futebol de todo o Estado. É preciso achar datas e horários para esses três estádios e não pensar em levar alguma partida para outra cidade”, disse Barizza.

Uma das sugestões que serão debatidas nesta quinta-feira na federação é que o São Paulo jogaria sábado, às 18h30, contra o Red Bull Brasil, no Morumbi. O jogo do Corinthians, no domingo, no Itaquerão, contra a Ponte Preta, seria às 11h, porque está prevista para a tarde manifestação contra o governo de Dilma Rousseff. O Santos jogaria também no domingo, às 16h, na Vila Belmiro.