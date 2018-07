Botafogo quer manter embalo no jogo contra o Figueirense

Depois de vencer com autoridade o clássico contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai tentar manter o embalo diante do Figueirense, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 16.ª rodada. O time terá um desfalque importante em seu ataque. A diretoria não conseguiu obter um efeito suspensivo e Emerson ficará fora.

Além da ausência do atacante, o técnico Vagner Mancini precisa trabalhar o ânimo dos jogadores devido à crise financeira pela qual o clube passa. Nesta terça, o lateral-direito Lucas entrou na Justiça pedindo rescisão do contrato e alegou não conseguir se concentrar para os jogos devido ao atraso dos salários. O treinador, contudo, aposta na euforia pela convocação de Jefferson para reanimar o time.

Outra boa notícia para o técnico é o retorno do zagueiro Dória. Fora do clássico contra o Fluminense, por causa de suspensão, ele se juntou ao grupo em Santa Catarina. Treinou normalmente e está garantido.