Botafogo quer medir potencial do time contra o líder Os jogadores do Botafogo esperavam com ansiedade o jogo contra o Corinthians, que inicialmente estava marcado para domingo mas foi adiado para quarta. Os alvinegros julgam que o confronto é a oportunidade ideal de tirar uma medida de até onde pode ir o time neste Brasileiro, em um enfrentamento com uma equipe que vai brigar pela taça e lidera a tabela atualmente com folga.