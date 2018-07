Botafogo quer provar que pode brigar pelo título Em sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer mostrar que a posição não é ilusória e que o time vai ficar entre os melhores por toda a competição. Para mostrar a capacidade para tal, os jogadores veem no confronto com o Corinthians, quarta, em São Januário, a oportunidade ideal.