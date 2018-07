Botafogo quer que Engenhão se torne 'Estádio Nilton Santos'

A nova diretoria do Botafogo acredita que pode convencer a prefeitura do Rio, proprietária do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, a mudar o nome do local para "Estádio Nilton Santos", uma forma de homenagear um dos maiores ídolos do clube. Enquanto a decisão não sai oficialmente, porém, o Botafogo quer que seus torcedores adotem o nome.

"Recuperamos nossa autoestima com a volta do Engenhão, em reuniões com o prefeito Eduardo Paes. E temos certeza de que o estádio passará a ser conhecido pelo nome do nosso maior jogador: Nilton Santos. Todos os botafoguenses, aconteça o que acontecer em termos de burocracia, precisam tratar o Engenhão como Estádio Nilton Santos", cobrou Carlos Eduardo Pereira, que assumiu a presidência do clube na noite de segunda-feira.

Até o estádio ser interditado, em março de 2013, o Botafogo só se referia ao Engenhão como "Stadium Rio", em uma tentativa de criar um nome que permitiria a introdução de uma marca, caso os administradores conseguissem vender os chamados "naming rights". Agora, porém, a página do "Stadium Rio" no site do Botafogo foi desativada e o estádio só é chamado de "Nilton Santos".