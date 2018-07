Botafogo quer quitar salários atrasados até domingo A diretoria do Botafogo espera quitar até o fim de semana um mês de salários atrasados, dois meses de direitos de imagem e a premiação pela conquista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. No próximo domingo, o time decide a Taça Rio (segundo turno), e possivelmente o título do Estadual, contra o Fluminense.