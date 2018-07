Botafogo quer surpreender o Atlético-MG para selar recuperação no Brasileirão

Mesmo com o triunfo contra um dos líderes da competição, o time carioca permanece na zona do rebaixamento com 12 pontos. A equipe precisa vencer para sair da incômoda faixa que ocupa desde a sexta rodada, quando foi derrotado pelo Santos por 3 a 0. Em ascensão, o Atlético tem 16 pontos e começa a vislumbrar uma vaga na Copa Libertadores.

Após ter pedido contratações para o elenco, o técnico Ricardo Gomes foi atendido e começa a contar com as novas peças. No último domingo, o meia Camilo estreou e teve papel fundamental na vitória por 3 a 2. Agora a novidade será Rodrigo Pimpão, que esteve no clube no ano passado e retornou em maio. O jogador ganhou a vaga de Ribamar, que fica no banco de reservas.

Sobre a estreia, Rodrigo Pimpão acredita ser a confirmação do bom momento alvinegro. "Vimos na última partida que os ventos mudaram. O time fez uma grande partida. Vamos trabalhar para tirar o Botafogo dessa situação e tirar esse rótulo que colocaram de que o Botafogo não faz gols", disse o atacante.

O argentino Carli está recuperado de lesão, mas ainda não fica à disposição do treinador. Assim, Renan Fonseca e Emerson Silva permanecem como titulares. No meio de campo, Airton sentiu dores na coxa esquerda e foi vetado. Em seu lugar, Ricardo Gomes deve escalar o volante Rodrigo Lindoso. Artilheiro do time na temporada com cinco gols, Sassá voltou a ser relacionado e fica no banco de reservas.