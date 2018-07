Botafogo quer triunfo para seguir vivo na briga por vaga da Libertadores

RIO - A vitória do Botafogo no clássico contra o Vasco, na rodada passada, por 3 a 2, manteve vivo o sonho de classificação para a Copa Libertadores. O time está em sétimo lugar, com 44 pontos - onze atrás do São Paulo, a última equipe no G-4. Como o rival paulista perdeu para o Flamengo, uma vitória do Botafogo sobre o Figueirense nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, é a chance para diminuir a vantagem dos paulistas.

Em campo, estará o autor de decisivos três gols nos dois últimos jogos: o jovem atacante Bruno Mendes. Aos 19 anos, chegou recentemente ao time carioca, vindo do Guarani, e a imprensa italiana já até cogitou uma possível transferência dele para a Juventus. Bruno negou e nesta quarta está confirmado como titular, mais uma vez. O meia Elkeson, que vinha sendo improvisado no ataque, ainda se recupera de lesão e por isso ficou no Rio de Janeiro.

A grande atração do time, Seedorf, também estará em campo. O meia holandês foi muito assediado nesta terça no hotel onde o elenco está hospedado, na capital de Santa Catarina. O técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, se mostrou preocupado com o trio ofensivo do Figueirense - Aloísio, Julio Cesar e Ronny, que juntos fizeram 21 dos 36 gols da equipe no Brasileirão. "Jogadores que têm feito gols em todos os jogos. Gols de habilidade, oportunismo, é uma preocupação muito grande mesmo", disse o treinador.

O uruguaio Loco Abreu, emprestado ao Figueirense até o ano que vem, não pode enfrentar o Botafogo por causa do contrato. Para liberar o jogador, o time catarinense teria de pagar multa de R$ 300 mil ao clube carioca, mas optou por não fazê-lo. Responsável pela saída de Abreu, Oswaldo de Oliveira não quis responder às perguntas sobre o uruguaio.

O técnico confirmou o retorno de Andrezinho à equipe e Lima na lateral esquerda, em lugar de Márcio Azevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Renato, que passou boa parte do campeonato lesionado, perdeu vaga para Jadson.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE - Wilson; Elsinho, João Paulo, Canuto e Hélder; Jackson, Túlio, Botti e Ronny; Julio Cesar e Aloísio. Técnico: Márcio Goiano

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Dória e Lima; Gabriel, Jadson, Fellype Gabriel, Andrezinho e Seedorf; Bruno Mendes. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO). Horário: 22h. Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis. TV: Pay-per-view