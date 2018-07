Botafogo quer vencer após 8 jogos; Atlético-GO joga fora

No Rio de Janeiro, no estádio Engenhão, o Botafogo recebe o Vitória com vários objetivos em mente. O primeiro é buscar o triunfo para acabar com uma incrível e incômoda série de oito empates consecutivos no Brasileirão - o time é o que mais vezes empatou na competição (15 jogos). Com os três pontos, a equipe carioca seguirá com reais chances de classificação à Libertadores de 2011 e manterá as esperanças de conquistar o título.

Só que o Botafogo enfrentará um time que não pode se dar ao luxo de perder pontos nesta reta final de campeonato. Com 34 pontos, o Vitória está apenas três na frente do Atlético Mineiro, hoje o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Por isso, a ordem no clube baiano é conseguir o triunfo para ter um respiro melhor nas últimas sete rodadas.

Na outra partida deste sábado, os objetivos são os mesmos do Vitória: a fuga da zona de descenso para a Série B de 2011. Em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Atlético Goianiense se enfrentam sabendo que a derrota, ou até mesmo um empate, será desastroso. O time de Campinas está com 35 pontos, mas não passa por uma boa fase - são cinco partidas sem vencer. Já os goianos, com 32, estão embalados por duas vitórias consecutivas - sobre Corinthians, em São Paulo, e Vasco, em Goiânia.

Confira os jogos deste sábado pela 31.ª rodada do Brasileirão:

18h30

Botafogo x Vitória - Engenhão

Guarani x Atlético-GO - Brinco de Ouro