Botafogo quer voltar a vencer diante do Náutico para seguir líder da Série B Sem o técnico René Simões pela primeira vez na temporada, o Botafogo vai enfrentar o Náutico, neste sábado, às 16h30, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vai em busca de quebrar a sequência de dois tropeços consecutivos na competição para se manter na liderança. Os dois times tem a mesma pontuação (24), embora os pernambucanos ocupem o quarto lugar em razão dos critérios de desempate.