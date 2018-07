Botafogo quita dívida com chineses e se livra de risco de punição

O Botafogo quitou nesta terça-feira a dívida que tinha com o Guangzhou Evergrande, da China, relativa à venda do meia Elkeson com o clube asiático, em 2012. Na ocasião, os cariocas deveriam repassar cerca de R$ 800 mil para o Vitória, clube formador, mas não o fizeram. Os baianos cobraram o Guangzhou, que repassaram a reclamação ao Botafogo.

Como a situação não foi normalizada na época, os chineses acionaram a Fifa, que estabeleceu um prazo para o Botafogo quitar a dívida, sob o risco de perder seis pontos no próximo Campeonato Brasileiro. O prazo venceu e a nova diretoria procurou o Guangzhou para estender o limite até o próximo dia 31 de dezembro.

Assim, nesta terça-feira, um dia antes do vencimento da dívida, a diretoria pagou os R$ 470 mil, que serão repassados ao Vitória. Assim, "o clube alvinegro não corre mais riscos de perder pontos no próximo Campeonato Brasileiro", conforme exaltou o Botafogo, em nota publicada na site oficial. O clube, vale lembrar, jogará a Série B no ano que vem.