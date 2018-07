Botafogo reage e derrota Coritiba em Volta Redonda

O Botafogo reagiu no Brasileirão depois de perder do Sport, na quarta-feira, com um gol do meio-campo. Contando com o retorno de Jefferson, figura imprescindível neste sábado, o time carioca derrotou o Coritiba por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 11.ª rodada.

Fora do jogo anterior, no qual foi substituído pelo reserva e inexperiente Andrey, Jefferson salvou o time mandante diversas vezes nesta noite e foi o grande responsável pela terceira vitória da equipe no campeonato. O time também contou com boa atuação de Bolatti, autor do único gol do confronto.

Mesmo com as baixas de Carlos Alberto, Jorge Wagner, Emerson e do lateral Edílson, o Botafogo chegou aos 12 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Coritiba somou a segunda derrota seguida. Sem Keirrison, com dores musculares, estacionou nos sete pontos e aparece agora na penúltima colocação da tabela.

O JOGO

Com sérios desfalques no meio-campo e no ataque, o Botafogo conseguiu se impor ao Coritiba no primeiro tempo. E graças a um lance de bola parada. Aos 11 minutos, Wallyson cobrou escanteio da direita e Bolatti completou com o pé direito, à frente da marcação, e abriu o placar.

O gol fez o Botafogo recuar, apesar da formação mais ofensiva escalada pelo técnico Vagner Mancini, com Zeballos, Mamute e Wallyson. O Coritiba, que já vinha buscando o ataque com mais frequência, foi então com mais força ao campo do adversário. Até o volante Germano atuava como atacante, quase ao lado de Zé Love.

Mas as alterações realizadas por Celso Roth, depois da derrota diante do então lanterna Figueirense na rodada passada, apresentaram seu preço. Desorganizado, o Coritiba só fazia volume no ataque. E, nos lances mais agudos, parava nas boas defesas de Jefferson. Na melhor delas, Alex bateu falta com perigo, logo no primeiro minuto de jogo, e o goleiro saltou para evitar o gol.

O Botafogo, por sua vez, abdicou dos ataques. Sem um armador como Carlos Alberto, o time mandante se demorava pouco no meio-campo. Quando o fazia, cometia erros em sequência. Somente no primeiro tempo, foram 18 passes errados, contra sete dos paranaenses.

No início do segundo tempo, a equipe carioca quase marcou o segundo, em lance semelhante ao do primeiro gol. Após escanteio, Dória cabeceou com perigo e o volante Gil fez o desvio dentro da área, aos 2 minutos. O Coritiba respondeu na sequência, com um lançamento de Alex para Norberto, que dividiu com Jefferson e perdeu a chance.

Aos 11, o Botafogo voltou a levar perigo em bola parada. Zeballos cobrou falta com categoria, a bola desviou na barreira e passou perto do ângulo de Vanderlei. Dois minutos depois, Robinho arriscou de longe para o Coritiba, que seguia com limitações no ataque.

Depois de ameaçar em lances pontuais, o Botafogo teve grande chance para sacramentar a vitória aos 33 minutos, quando Gabriel dividiu com Norberto dentro da área e o árbitro assinalo pênalti. Mas Zeballos bateu mal e Vanderlei pulou para fazer a defesa e manter as esperanças do time paranaense.

Tentando impor pressão nos minutos finais, o Coritiba teve como melhor chance uma bela cobrança de falta de Alex, aos 40 minutos. Jefferson, contudo, voltou a ser protagonista do Botafogo ao fazer bela defesa, saltando no canto e garantindo a vitória dos mandantes.

Na próxima rodada, o Botafogo voltará ao Maracanã para fazer o clássico com o Flamengo, domingo, dia 27. No mesmo dia, o Coritiba vai duelar com o Grêmio, na casa do time gaúcho.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 x 0 CORITIBA

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória e Junior Cesar; Airton (Rodrigo Souto), Bolatti, Daniel (Gabriel) e Zeballos; Yuri Mamute (Gegê) e Wallyson. Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Welinton, Luccas Claro e Dener; Chico, Gil (Elber), Germano (Martinuccio), Robinho (Geraldo) e Alex; Zé Love. Técnico: Celso Roth.

GOL - Bolatti, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Junior Cesar, Luccas Claro, Lucas.

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

RENDA - R$ 17.650,00.

PÚBLICO - 1.271 pagantes (1.594 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).