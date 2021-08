Botafogo recebe a Ponte Preta pela 4ª vitória seguida e caça ao G4 da Série B

Invicto sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo quer confirmar a boa fase diante da Ponte Preta, neste domingo, às 20h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. São três vitórias em três jogos sob o comando do treinador.

Nessa retomada, o time botafoguense abriu a série de triunfos ao bater o Confiança (1 a 0, fora de casa) e o CSA por 2 a 0 (em jogo atrasado). O último confronto foi o duelo contra o Vasco (2 a 0, em casa) em clássico inédito disputado na Série B. Esta sequência de bons resultados afastaram o perigo do rebaixamento e deixaram o time com 22 pontos. O objetivo agora é buscar uma vaga no G4 - a zona de acesso.

Leia Também Botafogo vence clássico histórico em cima do Vasco pela Série B

Já a Ponte Preta acumula dois jogos sem derrota, sendo uma vitória sobre o Goiás (2 a 1, em casa) e empate com o CRB (1 a 1, fora de casa). Apesar de ter chegado aos 13 pontos, o pensamento é continuar nesse ritmo para não voltar à zona de rebaixamento.

Em campo, a tendência é que o técnico Enderson Moreira não faça nenhuma mudança no time titular do Botafogo. O treinador está contente com o padrão de jogo, apesar de admitir alterações pontuais.

Na Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina será forçado a mexer na formação inicial. Uma mudança já era prevista, já que o zagueiro Cleylton foi expulso diante do CRB. Seu substituto será Rayan. "Ele é experiente e tem a nossa confiança. Espero que possa repetir o que fez em Maceió, quando entrou numa situação difícil, com um a menos e há um tempo sem jogar, e conseguiu sustentar", justificou.

Por fim, outra mudança pode acontecer no setor ofensivo. O atacante Rodrigão sentiu desconforto muscular e será reavaliado pelo departamento médico. Se for vetado, Josiel e João Veras brigam pela titularidade.