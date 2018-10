Botafogo recebe Bahia para definir duelo brasileiro na Sul-Americana

Após um movimentado jogo de ida, Botafogo e Bahia prometem ainda mais emoção para esta quarta-feira, às 21h45, no Engenhão, quando os times de enfrentarão pelo duelo de volta das oitavas de final da Copas sul-americana, ainda que estejam desfalcados. E os visitantes estão em vantagem, pois triunfaram na Fonte Nova por 2 a 1.

Por isso, uma vitória por 1 a 0 basta aos cariocas para avançar às quartas de final, fase em que o adversário sairá do confronto entre Atlético Paranaense e Caracas. Triunfo por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis e, caso o Bahia marque dois ou mais gols, o Botafogo terá que vencer por, no mínimo, dois gols de diferença.

O Botafogo não poderá contar com o volante Jean e o goleiro Gatito Fernández, ambos lesionados. Matheus Fernandes e Saulo, assim, vão ganhar nova oportunidade entre os titulares. Além disso, o Botafogo também terá o desfalque de Erik, que disputou a Copa Sul-Americana pelo Atlético Mineiro. E, assim, Pimpão vai jogar no seu lugar.

O time carioca confia no apoio da sua torcida, que adquiriu 27 mil ingressos antecipadamente, para sonhar com o seu segundo título continental - foi campeão da Copa Conmebol em 1993. "Talvez não sejamos considerados favoritos, mas estamos na briga. Nesse momento temos o direito de sonhar. Na competição de mata-mata, se as coisas forem acontecendo e derem liga, pode acontecer. Podemos chegar", afirmou Zé Ricardo.

No Bahia, o técnico Enderson Moreira também contará com desfalques importantes para o jogo. O lateral-esquerdo Léo foi expulso no duelo de ida e deve ser substituído pelo volante Elton. Enderson também terá como desfalque o zagueiro Everson, com dores no tornozelo após atividade realizada nesta terça-feira.