Botafogo recebe o Atlético Nacional por classificação antecipada na Libertadores

Após superar diversos obstáculos, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira, buscando garantir a sua vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo válido pela quinta rodada do Grupo 1 acontece às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio.

Segundo colocado da chave com sete pontos, os cariocas estão atrás somente do Barcelona, de Guayaquil (Equador), já classificado com 10. Uma vitória dá aos comandados do técnico Jair Ventura o passaporte antecipado para a próxima fase.

Para chegar até esta etapa, entretanto, o Botafogo precisou superar dois confrontos eliminatórios contra Colo-Colo, do Chile, e Olimpia, do Paraguai. Já na fase de grupos, destaque para a vitória contra o próprio Atlético Nacional, fora de casa, por 2 a 0.

Jair Ventura relembrou da partida em Medellín e falou sobre as dificuldades que espera encontrar. "Nós vencemos lá, mas o jogo foi muito difícil. É uma equipe leve, destaco o Ibarguen. É um jogador que tira o nosso sono. Nossa chave é complicada, temos que ter o equilíbrio. Perdemos o último jogo em casa, vamos corrigir para vencer e buscar essa classificação antecipada", disse.

Para o jogo, o treinador adotou o tom de mistério e fechou os treinamentos em que definiu a escalação. O Botafogo, porém, tem ao menos quatro desfalques garantidos: o meia argentino Montillo e o zagueiro Emerson Silva, que se recuperam de lesões, e Airton e Marcelo, que estão suspensos. Por decisão da diretoria, quem também está fora é o atacante Sassá, afastado por indisciplina.

Na lateral direita, a tendência é que o volante Fernandes jogue improvisado. Já Emerson Santos vai para a zaga para atuar ao lado de Joel Carli. Rodrigo Lindoso, por sua vez, deve ganhar a vaga com a ausência de Airton.

Do outro lado, o Atlético Nacional entra em campo apostando todas as suas fichas para seguir vivo na competição continental. Terceiro colocado com três pontos, apenas uma vitória mantém a equipe com chances de seguir sonhando com a vaga. Para a partida, o treinador Reinaldo Rueda não poderá contar com o volante Mateus Uribe, lesionado. Em seu lugar, Aldo Leao Ramírez deve ser o substituto.